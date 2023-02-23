«القومي لعلوم البحار»: انحسار مياه «المتوسط» عن الإسكندرية ينتهي خلال أيام

أكد الدكتور عمرو زكريا، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن فترة انحسار مياه البحر المتوسط على محافظات الساحل الشمالي ستسغرق قرابة أسبوع، أي أن موعد عودة شواطئ الساحل الشمالي أبرزها الإسكندرية ومطروح والعريش، إلى طبيعتها ستكون مع نهاية الأسبوع المقبل.

موعد انتهاء انحسار مياه البحر المتوسط

وأضاف رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وضع شواطئ الساحل الشمالي المصري مطمئن بعد انحسار مياه البحر المتوسط، نافياً ما تردد عن حدوث تسونامي بعد عودة المياه إلى طبيعتها مجدداً.

أسباب انحسار مياه البحر المتوسط

وأكد أن ما يحدث ليس نتيجة ظواهر طبيعية أو ما يتعلق بحدوث الزلزال، إنما نتاج حالة الجزر والمد المعتادة، وهي التي كانت تقدر بمقدار 30 سم فقط، إلا أنه مع ازدياد الضغط شرق البحر بمقدار 20 بار، أصبحت 50 سم وبالتالي يكتشف جزء أزيد من الأرض.

انحسار مياه البحر المتوسط مكسب لا ضرر

وأكد أن عوامل الجزر لا تقلق أبناء الإسكندرية نظراً لأن المخاوف كلها من عمليات المد الشديد وارتفاع الأمواج، مشدداً إن انحسار مياه البحر المتوسط لا يشكل ضرراً على مصر، ولا يوجد لها تأثير سلبي على مصر، نظرا لارتفاع منسوب مياه البحر نتيجة التغيرات المناخية، ما يحدث ظاهرة تآكل الشواطئ، فبالتالي فإن انحسار المياه يعد أمرا إيجابيا.