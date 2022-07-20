ارتفاع الحرارة بدون بحر.. 7 محاذير لزوار الإسكندرية خلال يومين

لم يكن أمام المصطافين فرصة للهرب إلى البحر اليوم الأربعاء، بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي وصلت إلى 31 درجة مئوية في ذروتها، إلا أن نزول البحر كان محفوفاً بالمخاطر، بسبب حالة الطوارئ التي تم إعلانها على شواطئ الإسكندرية مجدداً، مثلما كان الوضع عليه خلال أسبوع عيد الأضحى الماضي، الذي نتج عنه 12 حالة غرق في عروس البحر، منها 11 حالة في شواطئ غرب الإسكندرية، وهو ما تجدد خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، نتيجة تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

تحذيرات لتجنب الغرق في الإسكندرية

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، 7 محاذير يجب مراعاتها من قبل المصطافين ورواد شواطئ الإسكندرية خلال أيام ارتفاع الأمواج، حفاظاً على سلامتهم، وعدم تكرار مسلسل الغرق الذي شهدته عروس البحر خلال الأسبوع الماضي، وهي كالآتي:

- توخى الحيطة والحذر والتواجد بالمناطق قرب رمال الشاطئ لتجنب تيارات السحب.

- ارتداء لايف جاكت عند نزول المياه

- تجنب ركوب البدالات بشكل نهائي.

قواعد نزول البحر خلال ارتفاع الأمواج

- تجنب النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة والتى تم رفع الرايات الحمراء بها مثل شواطئ العجمي وشواطئ غرب المحافظة.

- الالتزام بالسباحة فى المساحات الآمنة المحددة من قبل المنقذين.

- الالتزام بتعليمات المنقذين والسؤال عند دخول الشاطئ عن الاماكن المتاح النزول فيها وحالة البحر، والنزول خلال توقيت عملهم من السابعة صباحا حتى السابعة مساء.

- عدم استخدام العوامات كونها تسحب المصطافين مع التيار.