عدم استقرار أمواج بحر الإسكندرية.. و«المصايف» تحذر المصطافين

حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، المصطافين من ارتفاع طفيف في الأمواج على القطاع الشرقي، بينما جددت تحذيرها للمصطافين على شواطئ القطاع الغربي؛ نظرا لعدم الاستقرار النسبي في حاله البحر مع ارتفاع ملحوظ للأمواج.

حالة الأمواج في شواطئ الإسكندرية

وبحسب بيان مصايف الإسكندرية، منذ قليل، فإن درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية بلغت 28 درجة مئوية مع انتشار للسحب في بعض المناطق، موضحين أنه منذ الصباح تميزت شواطئ القطاع الشرقي بحالة من الهدوء مع ارتفاع طفيف للأمواج، بينما اختلف الوضع على شواطئ القطاع الغربي حيث تميز بعدم الاستقرار النسبي في حاله البحر مع ارتفاع ملحوظ للأمواج.

وأشار البيان، إلى أن هناك تباينًا في ألوان الرايات على شواطئ الإسكندرية ما بين خضراء بالشواطئ التي تقع أمامها حواجز للأمواج مثل شاطئ السرايا العام وميامي العام وشاطئ ايناس حقي وإسحاق حلمي و شاطئ أبو هيف المميز بينما رفعت الرايات الصفراء على الشواطئ المفتوحة مثل شواطئ القطاع الغربي مؤكدين أن نزول البحر مرتبطا بالحذر والحرص.

أرقام شكاوى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف

جدير بالذكر، أن الادارة المركزية للسياحة والمصايف أعلنت مسبقا استعدادها الكامل لتلقي شكاوى المواطنين في حالة عدم حصولهم على مميزات الحجز الإلكتروني واستفساراتهم، وذلك على أرقام الشكاوى التالية بالقطاع الشرقي: 01270746490 - 0128925266 - 01119555946 - 01501297888.

أما أرقام الشكاوى بالقطاع الغربي، فهي:

012252676 - 0122 003 0103 - 0120 398 6324 - 0122 226 5034.