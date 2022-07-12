بعد غرق شخصين بسبب ارتفاع موج بحر الإسكندرية.. معنى ألوان الرايات

مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بنشاط الرياح الشمالية وارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي، رفعت شواطئ الإسكندرية الرايات الحمراء في القطاع الشرقي والغربي، وتجددت مناشدات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بضرورة الحرص علي تنفيذ التعليمات وتوخي الحذر والحيطة وعدم التوغل في مياه البحر والتواجد بالقرب من رمال الشاطئ لتجنب تيارات السحب، كما يفضل ارتداء لايف جاكت.

الراية الحمراء في شواطئ الإسكندرية

وعند رفع الراية الحمراء في شواطئ الإسكندرية تعني تحذير قوي وهو ممنوع نزول البحر، فالراية الحمراء تعني أن هناك تيارات قوية وخطر أثناء الاستحمام، ووقتها يكون الشاطئ في حالة تأهب مع ضرورة الالتزام بالتعليمات التي تضعها السياحة.

الراية الصفراء في شواطئ الإسكندرية

وعند رفع الراية الصفراء علي شواطئ الإسكندرية معناه أن متاح النزول مع أخذ الحيطة والحذر أثناء السباحة، حيث هدوء الرياح نسبياً ولكن مع وجود خطر بنسبة ضعيفة.

الراية الخضراء على شواطئ الإسكندرية

أما الراية الخضراء فتعني أمان البحر والاستمتاع بالشاطئ والعوم، حيث هدوء الرياح ويشير إلى أن البحر آمن ومتاح للنزول.

تعليمات نزول بحر الإسكندرية

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إنه لا بد من جميع رواد الشواطئ الالتزام التام بتعليمات مسؤولي الشواطئ وفرق الإنقاذ فيما يخص تعليمات نزول البحر في حالة ارتفاع الأمواج وارتفاع الرايات الصفراء والحمراء.

تحذيرات عند نزول بحر الإسكندرية

وتهيب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برواد شواطئ قطاع العجمي وأبو تلات وسيدي كرير بتوخي الحيطة والحذر وعدم التوغل داخل مياه البحر والالتزام بالسباحة في المناطق الآمنة.

كما تحذر الجميع من مغبة نزول البحر قبل شروق الشمس وبعد الغروب لانعدام الرؤية وعدم تواجد فرق الإنقاذ مما يشكل خطرا كبيرا يهدد حياتهم، خاصة بعد غرق شخصين خلال الساعات القليلة الماضية.