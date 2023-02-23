أسعار استخراج قيد عائلي إلكترونيا.. إليك الخطوات والشروط

على مدار السنوات القليلة الماضية، اتجهت الكثير من الوزارات إلى توفير جميع الخدمات الخاصة بها إلكترونيا، وفي كثير من الأحيان يضطر العديد من المواطنين إلى استخراج قيد عائلي لأحد أفراد العائلة، ما جعل وزارة الداخلية تتيح إمكانية استخراجه إلكترونيا من المنزل، دون أن يضطر المواطن للذهاب لمصلحة الأحوال المدنية.

ويهتم الراغبين في استخراج قيد عائلي بمعرفة كيفية استخراجه أون لاين، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير خطوات وشروط وأسعار استخراجه أون لاين من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار استخراج قيد عائلي إلكترونيا

حدد وزارة الداخلية مبلغ استخراج القيد العائلي إلكترونيا، ليكون ثمن الخدمة 65 جنيها، ويجرى استخراج القيد العائلي خلال 7 أيام عمل من تاريخ التقديم على الخدمة.

الشروط المطلوبة لاستخراج قيد عائلي

- لابد أن يكون الراغب في استخراج قيد عائلي إلكترونيا، قام باستخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة أو بطاقات لأكثر من 15 عاما.

- لابد أن تكون الحالة الاجتماعية المذكورة في بطاقة الرقم القومي للزوجين هي حالة الاجتماعية الحالية لهم.

- أن يكون الراغب في استخراج القيد العائلي، صاحب الشأن أو له صله قرابة به حتى الدرجة الثانية.

- يجب أن يقوم مقدم الطلب بتسجيل بيانات الأسرة بالكامل.

- في حالة إذ كان المراد استخراج قيد عائلي له، يجب أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

- في حالة وجود حالة طلاق، يجب كتابة بيانات الطلاق كاملة.

- في حالة وجود أكثر من زوجة، يجب كتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة والأرقام القومية لهم.

- في حالة وفاة أحد افراد القيد العائلي، يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مميكنة سابقا.

خطوات استخراج قيد عائلي إلكترونيا

- يقوم الراغب في استخراج قيد عائلي إلكتروني، بالدخول على موقع وزارة الداخلية، ثم تسجيل الدخول إذا كان هناك حساب على الموقع أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن هناك حساب.

- اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات الأحوال المدنية.

- اختيار الخدمات الإلكترونية، ومنها نختار الخدمة الخاصة باستخراج قيد عائلي، والضغط على بدء الخدمة.

- وبعد ذلك يقوم الراغب في استخراج القيد العائلي بإدخال جميع البيانات المطلوبة، ثم الضغط على تسجيل.