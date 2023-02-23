المطرب النوبي محمد فوزي: محمد منير أكثر جماهيرية في الوطن العربي ومثلي الأعلى

يستعد المطرب النوبي محمد فوزي، لإحياء حفل جماهيري في عدد من الدول العربية من ضمنها الكويت، بصحبة فرقته الموسيقية، وذلك خلال شهر مارس المقبل .

وقال فوزي في بيان صحفي، إنه سعيد لوصول الفن النوبي إلى الدول العربية، لافتًا إلى أن «هذا الفن أصبح مطلوبًا بشكلٍ كبير في عدد من الدول الشقيقة، ما يظهر حجم التطور الذي وصل إلية مؤخرًا».

مشروع التطوير يشمل أغاني لـ محمد منير

وأشار فوزي، إلى أنه قام بتطوير أغانيه النوبية بما يليق بالحداثة الكبيرة الموجودة في عالم الغناء هذه الفترة، لافتًا إلى أنه قام بتطوير موسيقى نجوم نوبيين كبار مثل محمد منير وسيد جابر وحمزة علاء الدين وعبد الله باطة وغيرهم.

محمد منير الأكثر جماهيرية في العالم العربي

وأكد فوزي أنه يرى أن محمد منير أكثر جماهيرية في العالم العربي من مطربي أسوان، ما يجعله يراه مثله الأعلى في عالم الغناء، مؤكدًا أنه انطلق في عالم الغناء منذ حوالي عشرة أعوام.

واختتم فوزي قائلًا: «قمت بصحبة فرقتي بالغناء في العديد من الدول العربية والتي من ضمنها الكويت والسعودية وعمان وغيرها، ولدينا شعبية كبيرة هناك، ما يجعل فن النوبة يصل لكل الدول العربية بشكل أكبر عن سابقة».

وكان فوزي قد قدم طوال مسيرته الغنائية عشرات الاعمال الغنائية النوبية المميزة والتي من ضمنها «ليلة» و«بحبها» و«قالت لي» و«كشكشة الودع» و«عم يا جمالة» و«حمام الوادي» و«سائلين عليك» و«بتقول مشتاق» و«مالوا القمر» وغيرهما .

ويستعد فوزي خلال الأيام المقبلة لطرح البوم نوبي جديد يعمل على تسجيل أغانيه، ويتعاون خلاله مع عدد كبير من شعراء النوبة وملحنيها وموزعيها.

وشارك فوزي خلال الأيام الماضية في إحياء حفلاً ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في نسخته العاشرة.