حبس المتهم بسرقة السيارات والدراجات النارية بالقاهرة 4 أيام

خضع المتهم في قضية سرقة السيارات والدراجات النارية بالقاهرة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

سرقة 3 سيارات ودراجة نارية

وتبين من خلال التحقيات أن المتهم مقيم بمنطقة الشرابية بالقاهرة، قام بسرقة 3 سيارات ودراجة نارية دون لوحات معدنية باستخدام اسلوب المفتاح المصطنع

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته 15 مفتاح تشغيل سيارة «مصطنع»، و2 مفك، وسلاح أبيض، كما تم بإرشاده ضبطت كل المسروقات بمكان إخفائهم بذات المنطقة.

الموقف القانوني

أوضح محمود عبدالله المحامي في تصريحاته لـ الوطن أن المادة 313 من قانون العقوبات تنص علي : «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة»، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وقال «عبدالله»، أنّ نص المادة 320 من قانون العقوبات، يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».