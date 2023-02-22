تجديد حبس سائق «توك توك» متهم بتوزيع الحشيش «دليفري» في التبين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، حبس سائق توك توك 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش، خلال توزيعها دليفري على عملائه باستخدام التوك توك الخاص به بأحد شوارع دائرة قسم شرطة التبين جنوب القاهرة.

وطلبت النيابة من ضباط المباحث سرعة التحريات حول الواقعة، بالإضافة إلى إرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها لإعداد تقرير واف عنها.

مخدرات بقصد الاتجار

ترجع التفاصيل عندما تمكن المقدم عز الدين المليجي رئيس مباحث التبين بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق - مقيم بالقاهرة، حال استقلاله مركبة توك توك بدائرة قسم شرطة التبين.

وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر - سلاح ناري خرطوش - مبلغ مالي -هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعرف على عقوبة حيازة المخدرات

يقول المحامي وائل نجم الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن» إن المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وأضاف أنه وفقا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، حددت عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات وجاء نصها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه: كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.