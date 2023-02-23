الذهب يسجل أدنى مستوى في شهرين.. كم سعر عيار 21؟

حافظ الذهب على انخفاضه الأخير إلى ما دون 1830 دولارًا للأوقية اليوم الخميس، محلقًا بالقرب من أضعف مستوياته في شهرين، حيث أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، أن صانعي السياسة وافقوا إلى حد كبير على مواصلة مكافحة التضخم مع المزيد من رفع أسعار الفائدة.

مواصلة رفع أسعار الفائدة

وذكر المحضر أن التضخم «ظل أعلى بكثير» من هدف بنك «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2% وأن سوق العمل «ظل ضيقًا للغاية، مما يساهم في استمرار الضغط الصعودي على الأجور والأسعار».

جاءت هذه التحديثات في أعقاب بيانات التضخم والوظائف ومبيعات التجزئة التي جاءت أقوى من المتوقع في الولايات المتحدة والتي دعمت حالة المزيد من التشديد النقدي.

زيادة الفائدة 0.5% في مارس

كما أشار بعض مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي»، الأسبوع الماضي إلى أنهم منفتحون على رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي في مارس.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى أحدث بيانات من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي وبيانات مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

محلياً، ظل سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة على نفس مستوياته الـ3 أيام الأخيرة، حيث سجل عيار 24 الأكثر نقاءً 1931 جنيها، وسجل سعر عيار الذهب 21 الأكثر مبيعاً 1690 جنيها.

هبط سعر الذهب عيار 18 اليوم، إلى 1449 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 14 النحاسي 1127 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب اليوم 13ألفا و520 جنيها، والأوقية بالسعر المحلي عند 60,067 جنيه.