بنك مصر يعلن دعمه لمستشفى الناس للأطفال ويتبرع بـ10 ملايين جنيه

وقع بنك مصر، مؤخرا، بروتوكول تعاون مع مؤسسة الجود القائمة على إدارة وتشغيل مستشفى الناس للأطفال، للتبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه، للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من الأطفال المرضى، والتقليل من قوائم الانتظار.

وقال بنك مصر في بيان له، إنه يحرص دائما انطلاقا من دوره الرائد في مجال المسؤولية المجتمعية، باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، على المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع، بما في ذلك الصحة والتعليم والثقافة والعمل والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجا ومشروعات المرأة المعيلة، وكل ما يختص بتنمية الإنسان.

كما يحرص البنك، على دعم جهود الدولة في كل المجالات التنموية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، التي تحرص الدولة على الارتقاء بهما، لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، بما ينعكس على الصالح العام، وجاء هذا التبرع في إطار حرص البنك على تقديم يد العون للحالات الحرجة من الأطفال، الأمر الذي يؤثر إيجابا ويدخل الأمل لأسر تلك الحالات.

ويعد هذا التبرع، استكمالاً لدعم بنك مصر لمستشفى الناس وأبطاله من مرضي القلب، إذ ساهم البنك سابقا مع المستشفى وذلك من خلال مركز للأشعة، الذي مثل وجوده إضافة قوية في تقديم خدمة الكشف المُبكر لعلاج أمراض القلب للأطفال.

ويحرص بنك مصر، على دعم الحالات الحرجة، للمساهمة في دعم مسيرة المستشفى الذي كشف منذ افتتاحه في أكتوبر 2019، على 9.860 مريضا، وأجرى 4.655 عملية جراحية/ قسطرة، وقدم 303.322 خدمة طبية بين خدمات تشخيصية وزيارات العيادات الخارجية، وخدمات معملية والأشعة التي تخدم مرضى أمراض القلب المزمنة من الأطفال والكبار بمستوى عال الجودة.