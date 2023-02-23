توزيع أسئلة ودرجات اختبار مادة الرياضيات لشهري مارس وأبريل لجميع المراحل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع الأسئلة والدرجات لاختبارات مادة الرياضيات شهري مارس وأبريل، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/202 الاختيار من متعدد لصفوف النقل المرحلة الابتدائية، والجبر والهندسة للمرحلة الإعدادية، والجبر والهندسة وحساب المثلثات والتفاضل والرياضيات التطبيقية للمرحلة الثانوية.

ضوابط وآليات عقد امتحان الرياضيات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي الضوابط والآليات لعقد الامتحانات الشهرية لصفوف النقل للمراحل التعليمية (الابتدائية والاعدادية والثانوية) كالتالي:

- يعقد اختبار شهر مارس 2023 في الفترة من السبت 4 مارس وحتى الخميس 9 مارس.

- يُعقد اختبار شهر ابريل 2023 في الفترة من السبت 1 أبريل وحتى الخميس 6 أبريل.

- يعقد الامتحان داخل كل مدرسة بمعرفة معلم الفصل وتحت إشراف موجه المادة.

- زمن الامتحان جزء من حصة الرياضيات بالنسبة للمرحلتين الابتدائية والثانوية.

الامتحانات الشهرية للمرحلة الإعدادية

أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية فيتم إجراء اختبار الجبر في جزء من حصة الجبر، وإجراء اختبار الهندسة في جزء من حصة الهندسة.

- يعقد الامتحان على ما جرى تدريسه بالنسبة لشهر مارس حتى الخميس 2 مارس، وبالنسبة لشهر أبريل بداية من ما جرى تدريسه عقب اختبار مارس وحتى الخميس 30 مارس.

- الأجزاء المخصصة للاطلاع والتعلم الذاتي لا يمتحن فيها الطالب نهائيا.

- اختبار طلاب الدمج: 5 فقرات اختيار من متعدد فقط.

- تكتب الامتحانات على الكمبيوتر.