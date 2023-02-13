مصدر بـ«التعليم»: لا صحة لإلغاء الامتحانات الشهرية لصفوف النقل في رمضان

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة عدم عقد امتحانات شهرية لصفوف النقل في شهر رمضان بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية الفصل الدراسي الثاني 2023.

لا صحة لإلغاء امتحانات شهرية لصفوف النقل في شهر رمضان

وأكّد المصدر، لـ«الوطن» أن ما يتمّ تداوله عن صدور قرار بعدم عقد امتحانات شهرية لصفوف النقل في شهر رمضان الفصل الدراسي الثاني 2023، غير صحيح، وأنَّ الوزارة لم تصدر أي قرار بهذا الشأن.

مواعيد الامتحانات الشهرية بعد ترحيلها

وأشار المصدر، إلى أنَّه بعد ترحيل امتحانات الشهر، يتمّ إجراء امتحانات النقل لشهر فبراير خلال الأسبوع الأول من شهر مارس في منهج شهر فبراير والأسبوع الأول من مارس، وإجراء امتحان شهر مارس في الأسبوع الأول من شهر إبريل في منهج شهر مارس وأول إبريل.

وفي نفس السياق، انتظمت الدراسة في ثالث أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة من قبل المدارس.

وبدأت المدارس توجيه الطلاب بالإجراءات المتبعة في حالة حدوث زلزال، وفقاً لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، بالتوعية نحو الزلازل والكوارث الطبيعية، وكيفية التعامل معها، إضافة إلى توعية الطلاب من خطورة الألعاب الإلكترونية.

وتواصل المدارس تسليم الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني 2023 للطلاب، وسط تشديدات بعدم ربط تسليم الكتب بالمصروفات الدراسية، والانتهاء من تسليم الكتب في الأسبوع الأول من الدراسة.