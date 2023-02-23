«قومي المرأة»: الفن بمثابة ظاهرة اجتماعية تتشكل بتطور المجتمع وأحداثه

شاركت الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس القومي للمرأة، في ندوة «المرأة .. الفن والتصميم»، والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة 6 أكتوبر بهدف تقديم خدمات مجتمعية متميزة.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وذلك بحضور الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حمدى أبو المعاطي نقيب نقابة التشكيليين سابقا، الدكتورة منى أبو طبل عميد كلية الفنون التطبيقية الدكتور محمد زينهم رئيس الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية والدكتورة رحاب عبدالفتاح وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تطور المجتمع

وألقت الدكتورة نسرين البغدادي كلمة نيابة عن الدكتورة مايا مرسي نقلت فيها شكرها وامتنانها للدعوة الكريمة بالمشاركة في هذه الندوة المهمة، مؤكدة أن الفن يعد بمثابة ظاهرة اجتماعية تتشكل بتطور المجتمع وأحداثه، وهو في بعض الأحيان يكون انعكاسا لأحداث المجتمع، لذا فهو أحد المقومات الرئيسة التي تخدم التقدم الإنساني.

وأشارت إلى أن الفن الوعاء الحافظ لخبرة المجتمع في التاريخ فالمنتوج الفني هوالبنية الروحية الفكرية العقلية للمجتمع، وهو القادر على التجديد والتغيير والتنوير تمهيدا لمستقبل آت ويستمد الفن مادته من الأحداث المجتمعية بمفهومها الواسع، وأيضا من الأحداث التاريخية.

وتتشابك العناصر الذاتية الفردية مع العناصرالاجتماعية الموضوعية في الظاهرة الفنية، بعبارة أخرى أن ثمة علاقة جدلية بين الاجتماعي والثقافي بالأشكال الفنية المنتجة.

مقومات دراسة الفن

وأكدت أن من أهم مقومات دراسة الفن توافر الوعي بالسياق الاجتماعي للمنتج الفني الذي يجعل منها ظاهرة مغايرة عن كونها مجرد الانتاج المباشر للأوضاع الاجتماعية ،والفن بمثابة نظام اجتماعي ينطوي على نوع من العمل الجماعي الذي يشارك فيه عدد كبير من الأفراد؛ وفق مجموعة من التقاليد بصورة تؤكد على طبيعته الاجتماعية، وتتجاوز البرهنة على أن هناك نوعا من التطابقبين أشكال النظم والأساليب والموضوعات الفنية؛ وتثبت أن الفن ماهو إلا عملا اجتماعيا.

أهمية الفن في مواجهة بعض القيم المغلوطة

وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة يدرك أهمية الفن في مواجهة بعض القيم المغلوطة، حيث شارك في انتاج بعض المواد الفنية التي تقوم على توضيح المفاهيم المغلوطة، مثل إنتاج فيلم بين بحرين الذي ناقش قضية ختان الإناث والذى حصل الفيلم على عدد 22 جائزة محلية ودولية، كما استحدث المجلس لجنة الفنون والآداب.

حملات طرق الأبواب

واستعرضت حملات طرق الأبواب التي كانت تجوب المحافظات جميعها، ويطرح القضايا من خلال مسرح الشارع، وتقديم عروض الأراجوز التي كان يلتق حولها الجمهور من جميع الأعمار.

وأشارت الدكتورة نسرين البغدادي إلى مبادرتي نورة ودوي برعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية حيث يتم سماع صوت الفتيات.