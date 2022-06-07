السبت.. انطلاق حملات طرق الأبواب لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالغربية

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، استعدادها من أجل تنفيذ حملات طرق الأبواب لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، السبت القادم، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية والعلاجية والاهتمام بصحة المواطن، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

تطعيم المواطنين لقاح كورونا

وأعلن الدكتور أسامه أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، توافر جميع أنواع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، واستعداد مديرية الصحة بالغربية لحملة «طرق الأبواب» بقرى ومراكز المحافظة، لتلقيح المواطنين من خلال الفرق الثابتة المتواجدة في المستشفيات والوحدات الصحية، وكذلك الفرق المتحركة المنتشرة في جميع المراكز بالمحافظة وجميع المديريات الخدمية.

1100 فرقة منتشرة بالوحدات الصحية القروية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالغربية ، في بيان صحفي اليوم، الثلاثاء، أن المديرية أنهت استعدادها من أجل البدء في تنفيذ الحملة، التي تستهدف تطعيم المصريين، وغير المصريين ضد مرض فيروس كورونا، وذلك بالمجان من عمر 12 سنة فما فوق.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه جرى التنسيق مع كافة الإدارات الصحية في مدن ومراكز المحافظة، وعدد الفرق المتنقلة التي تقوم بالتطعيم يصل إلى 1100 فرقة منتشرة في الوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية، ومواقع التجمعات وغيرها، بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بمراكز التطعيم بالريف والحضر من أجل الوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوي الهمم تسهيلاً عليهم للحصول على اللقاح وزيادة معدل التطعيم بهدف تحقيق المستهدف.