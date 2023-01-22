«مايا مرسي» تستقبل وفدا من سنغافورة للاطلاع على تجربة تمكين المرأة المصرية

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة «ماساجوس ذو الكفل»، وزير التنمية الاجتماعية والأسرية، والوزير المسؤول عن شؤون المسلمين بجمهورية سنغافورة، والوفد المرافق له، على هامش زيارته لمصر، وشارك في اللقاء دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة لدى مصر، وقدير ميدين محمد، الرئيس التنفيذي، لمجلس سنغافورة الإسلامي، للتعرف على دور المجلس القومي للمرأة في مجال تمكين المرأة وبحث سبل التعاون المستقبلية بين الجانبين.

تمكين المرأة

واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالترحيب بالوزير والوفد المرافق، مشيرة الى أن المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة في مصر، وله فروع في جميع محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن المجلس نجح في الوصول إلى الملايين من السيدات من خلال حملاته التي يطلقها على أرض الواقع ومنها حملة طرق الأبواب التي ينفذها في مختلف محافظات الجمهورية لتوعية السيدات بالقضايا المختلفة.

مجالات تمكين المرأة

وأكدت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية تعيش حالياً عصرا ذهبيا حصلت فيه على العديد من الحقوق غير المسبوقة بدعم من القيادة السياسية، واستعرضت جهود مصر في مجال تمكين المرأة والتي كان من بينها إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017، عاماً للمرأة المصرية، وتم خلال هذا العام أيضًا إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في اطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويتعاون المجلس في تنفيذ الاستراتيجية مع مختلف الوزارات والمؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة، واستعرضت محاور الإستراتيجية وما تحقق من تقدم محرز بتلك المحاور.

وأشارت إلى أن السنوات الثماني الماضية كسرت الحواجز الزجاجية لوصول المرأة إلى العديد من المناصب القيادية مثل منصب محافظ ومنصب قاضية في مجلس الدولة والنيابة العامة وهو أمر حاربت من أجله المرأة المصرية لمدة 72 عاماً، كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى جهود الدولة في نشر مفهوم الشمول المالي بين السيدات.

مبادرة حياة كريمة

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن مصر أطلقت برنامجين رئاسيين من برامج التنمية الضخمة في تاريخها هما برنامج حياة كريمة وهو أكبر برنامج تنموي في مصر والعالم من حيث التمويل والأهداف، حيث تعتبر المرأة واحتياجاتها من الركائز الأساسية، ويستهدف 58 مليون مواطن، و50% منهم نساء، بالإضافة إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ويستهدف تحسين الخصائص الديموغرافية وجودة حياة الأسر في أكثر من 20 محافظة، وبالتالي مجتمعات أكثر مرونة على المستوى المحلي في مصر، مشيرة ايضاً إلى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية والتي وصلت إلى أكثر من 23 مليون امرأة.

عام الاحتفال بالمرأة في سنغافورة

ورحب «ذو الكفل»، بالتعاون بين الجانبين في تبادل الخبرات والتجارب في مجال تمكين المرأة، مشيرا إلى تخصيص عام 2021 للاحتفال بالمرأة في سنغافورة وبالحقوق التي حصلت عليها، وتم خلال العام الماضي الاحتفال بالأسرة وتسليط الضوء على احتياجات المرأة لكونها أساس الأسرة في سنغافورة، لذا كان من الضروري وضع احتياجاتها في المقدمة، كما تم إطلاق برنامج «سنغافورة صنعت من أجل الأسرة»، مستعرضاً الجهود التي قامت بها جمهورية سنغافورة للنهوض بالأسرة ودعم ترابطها ووحدتها، وأكد أن النساء في سنغافورة يشاركن بدور فاعل في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.