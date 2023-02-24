أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة.. تبدأ من 50 جنيها

يتطلع المواطنون وخاصة ربات البيت إلى معرفة أسعار الفراخ البيضاء بشكل مستمر، رغبة منهم في شراء كا يحتاج إليه المنزل من وجبات طعام، وخصوصا الفراخ باعتبارها أحد أهم مصادر الحصول على البروتينات، وخصوصا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، حتى يتمكنوا من شراء احتياجاتهم للتخزين.

وتحرص «الوطن»، على مدار الساعة على تقديم ما يبحث عنه ويهتم المتابعون به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة الموافق 24 فبراير في الأسواق، وفق الغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزارع

أوضح الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزارع، والتي جاءت كالتالي:

- بلغت أسعار الفراخ البيضاء اليوم 80 جنيهًا للكيلو بالمزرعة.

- وجاءت أسعار الفراخ البلدي اليوم لتصل إلى 120 جنيها للكيلو بالمزرعة.

- ووصلت أسعار الفراخ الأمهات اليوم إلى نحو 50 جنيهًا للكيلو بالمزارع.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق التجارية

- وصلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم بين 85 و87 جنيهًا للكيلو.

- وصلت أسعار الفراخ البلدي اليوم إلى نحو 130 جنيهًا للكيلو.

- جاءت أسعار كيلو الفراخ الأمهات لتسجل نحو 58 جنيهًا للكيلو.

- جاء سعر كيلو أوراك الفراخ اليوم ليتراوح بين 95 و105 جنيهات.

- بلغ سعر كيلو الهياكل اليوم سجل نحو 60 جنيهًا.

- وصل سعر الكبد والقوانص فرازة 900 جرام إلى نحو 127 جنيها.

- بلغ سعر كيلو أجنحة الدجاج نحو 78.95 جنيه.

- تراوح سعر البانيه اليوم بين 180 و200 جنيه.