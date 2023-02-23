«شعبة الدواجن»: سعر «الفراخ المجمدة» أرخص من «البلدي» بـ 20 جنيها

تشهد أسعار الدواجن المجمدة في السوق المصرية، استقرارا ملحوظا، ووفرة في المعروض، ما ينعكس على أسعار الدواجن المحلية الحية، وفقا لسامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية.

أسعار الدواجن المجمدة

وقال السيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الفراخ المجمدة 90 جنيها للكيلو صافي، وهو سعر مناسب حاليا في السوق، مقارنة بالدواجن المحلية حيث إن كيلو الفراخ البلدي بـ 110 جنيهات.

رئيس شعبة الدواجن: هناك وفرة من الدواجن المجمدة

وأضاف رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية أن وفرة المعروض من الدواجن المجمدة خلق عملية التوازن في السوق المصرية ويؤدي إلى خفض سعر الدواجن المحلية الفترة المقبلة.

وتابع أن الدواجن المجمدة متوفرة بكميات كبيرة في السوق بسبب استيراد الدولة لها مع حلول شهر رمضان، الذي يزيد فيه استهلاك الدواجن وانتعاش المبيعات من قبل المواطنين.

تراجع أسعار خامات الأعلاف

وأشار السيد إلى أن تراجع أسعار خامات الأعلاف سيكون له دور إيجابي على أسعار الدواجن، ونتائجه ستظهر بعد نحو 3 أشهر.