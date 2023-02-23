أماكن بيع «الفراخ المجمدة البلدي» بمنافذ وزارة التموين.. تعرف عليها

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضخ أطنان من الفراخ المجمدة المحلية بأسعار مخفضة، في جميع منافذها بالمحافظات، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن الحية البلدي.

وأشارت وزارة التموين في بيان صادر عنها، أن وزن الفراخ التي تم ضخها يتراوح بين كيلو وكيلو و300 جرام، وبأسعار أقل من أسعار الدواجن الحية في السوق بنحو 30%، حيث يبلغ سعر الفرخة وزن كيلو 65 جنيها، وأشارت وزارة التموين، إلى أن المواطنين يستطيعون الحصول الفرخ المجمدة في جميع منافذ الوزارة وذلك وفقا لاحتياجاتهم.

منافذ بيع الفراخ المجمدة

واتاحت وزارة التموين بيع الفراخ البلدي المجمدة في جميع منافذ الوزارة المنتشرة في جميع أحياء ومحافظات الجمهورية، ومنافذ الجمعيات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للأغذية، ومعارض أهلا رمضان، ومنافذ كلنا واحد، والسيارات المتنقلة في جميع الميادين الكبري والشوارع بالمحافظات.

أسعار الفراخ المستورة البرازيلي

وفى نفس السياق أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أنّ أسعار الفراخ البرازيلي المستورة المطروحة حاليا في الأسواق، أقل بنحو 30 جنيها تقريبا من سعر الفراخ الحية البلدي، مشيرا أنّ الفرخة الواحدة وزن كيلو و500 جرام تقدر بنحو 95 جنيها.

أسعار الفراخ الحية اليوم في الاسواق

- كيلو الفراخ البيضاء بين 75 حتى 85 جنيها.

- كيلو الفراخ الأمهات، نحو 68 جنيهًا.

- كيلو الفراخ البلدي بسعر95 جنيهًا.

- سعر الفراخ الساسو بسعر 78 جنيهًا.