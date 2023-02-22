أسعار الفراخ البرازيلي المستوردة في الأسواق المصرية

نظرا للتذبذب المستمر فى أسعار الدواجن الحية في جميع انحاء الجمهورية، وتباين سعرها بين يوم وآخر، حرصت الدولة على ضخّ كميات من الفراخ البرازيلي المستورة في جميع الأسواق والمنافذ، لتوفير احتياجات المواطنين من الدواجن، والعمل على استقرار أسعارها قبل بداية شهر رمضان.

أسعار الفراخ البرازيلي المستوردة

هذا كما كشف فى تصريحات سابقة "للوطن"، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ أسعار الفراخ البرازيلي المستورة، ستكون أقل من المحلية، فوزن الفرخة الواحدة من البرازيلي المستوردة يتراوح بين كيلو و300 أو 500 جرام تقريبا، ويتراوح سعرها بين 75 لـ90 جنيها وفقا للوزن.

أسعار الفراخ المستوردة

وأشارعبد العزيز السيد، إلى أنّ وزارة التموين تسعى خلال تلك الفترة لزيادة كميات الفراخ المستوردة المخفضة عن أسعار الفراخ البلدي بالأسواق، لتكون متوفرة بكميات كبيرة في جميع منافذ الدولة قبل بداية شهر رمضان.

أسعار الفراخ اليوم

- الفراخ البيضاء اليوم وزن كيلو في المزرعة نحو 65 جنيهًا، وسعرها في الأسواق بين 75 حتى 85 جنيها.

- الفراخ الأمهات وزن كيلو، في المزرعة نحو 60 جنيهًا، وفي الأسواق بين 68 لـ70 جنيهًا.

- الفراخ البلدي وزن كيلو في المزرعة نحو 78 جنيهًا، وفي الأسواق بين 100-110 جنيهات.

- الفراخ الساسو وزن كيلو في المزرعة، نحو 75 جنيهًا، وفي الأسواق بين 80 لـ78 جنيهًا.