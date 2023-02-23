القصة الكاملة لمقتل شاب على يد صديقه في جلسة صلح بالمنوفية

في قعدة صلح جلسا المتهم والمجني عليه يتعاتبان حول آلية ركوب الزبائن في التوكتوك بالمنوفية، وبعد المناقشة زادت حدت الكلام وتطورت إلى مشادة بالألسن، ثم تحول المشهد تمامًا، حيث أخرج المتهم مطواة من جيبه وطعن صديقه المجني عليه بسبب الخلافات بينهما .

دماء في جلسة صلح بمركز منوف في المنوفية

لحظات قليلة وسالت الدماء في كل مكان في قعدة الصلح وسرعان ما هرب المتهم تاركا من جثة صديقه، ليحاول باقي الحضور إنقاذ حياته لكن دون جدوى، فتحولت جلسة الصلح إلى عزاء في القرية بعد أن جرى تشييع جثمان المجني عليه بمسقط رأسه في مركز منوف وسط حضور غفير وحزن من أبناء قريته سنجرج.

حبس المتهم على ذمة التحقيقات

الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية بدورها ألقت القبض على المتهم، الذي فر هاربا بعد ارتكاب جريمته، واعترف تفصيليا بارتكاب الجريمة، وأرشد أيضا عن مكان السلاح المستخدم في الجريمة، وقررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات قد وردت إلى مباحث مركز منوف تفيد بوقوع جريمة قتل في قرية سنجرج، حيث انتقل إلى الفور الرائد مراد أبوالدهب رئيس المباحث ومعه قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم سؤال شهود العيان وأسرة المجني عليه، ومن ثم تم إلقاء القبض على المتهم، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة .

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بمقتل سائق توكتوك يدعى «ا.م»، على يد سائق توكتوك آخر يدعى «ح.ع» بسبب خلافات بينهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة .