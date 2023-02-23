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تامر عاشور وأحمد جمال أول حضور عزاء والدة ياسر الحريري

كتب:

أحمد عبد الرحمن
07:46 م | الخميس 23 فبراير 2023
تامر عاشور

تامر عاشور

بدأ منذ قليل، عزاء والدة منظم الحفلات ياسر الحريري، المقام بمسجد الصديق، في منطقة مساكن شيراتون، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

وحرص الفنان تامر عاشور وأحمد جمال، أن يكونا أوائل الحاضرين لعزاء والدة ياسر الحريري، من الوسط الفني، وتقديم الدعم والمساندة له.

وكان ياسر الحريري، أعلن وفاة والدته يوم الثلاثاء الماضي، بعد معاناة كبيرة مع المرض، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي في ذمة الله، صلاة الجنازة غدًا الأربعاء، بعد صلاة الظهر بمسجد الصديق بمساكن شيراتون، والعزاء يوم الخميس بإذن الله».

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