الاتحاد الأوروبي يواصل المحادثات لفرض عقوبات جديدة على روسيا

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا عن المحادثات الأوروبية الجارية في بروكسيل، تحت عنوان «الاتحاد الأوروبي يواصل اليوم محادثات حول الاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا».

وقال التقرير: «المحادثات الأوروبية الجارية في بروكسيل، لإقرار حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا ما زالت تواجه عقبات مع اعتراض بعض الدول، على بنود في قائمة العقوبات الجديدة التي لم تصل إلى توافق بالإجماع بين دول التكتل على فرض العقوبات الجديدة التي يفترض الإعلان عنها الجمعة».

حزمة جديدة من العقوبات

وأضاف: «بحسب مصادر دبلوماسية فسوف يواصل ممثلو الاتحاد الأوروبي إجراء مزيد من المحادثات لإقرار الحزمة الجديدة من العقوبات، وذلك بالتزامن مع ذكرى مرور عام على بدء الأزمة الروسية في أوكرانيا، ومن أبرز القطاعات الروسية التي ستطالها العقوبات الأوروبية الجديدة فرض حظر على واردات التكتل من المطاط الروسي».

منع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا

وتابع: «وكذلك منع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا من المعدات التقنية، وقطع الغيار التي قد تستخدمها موسكو في ساحة المعركة، وكذلك القطاع النووي الروسي».

واستطرد: «ووصف الاتحاد الأوروبي سلسلة العقوبات المرتقبة بأنها الأقسى على الإطلاق وأنها ستحم روسيا من منتجات بقيمة 11 ميار يورو، ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فرض الاتحاد الأوربي 9 حزم عقوبات غير مسوقة على موسكو استهدفت بشكل رئيسي صادرات روسية أساسية».