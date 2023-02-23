روسيا تعتزم خفض صادراتها النفطية عبر المواني الغربية مارس المقبل

قال مسؤولون روس، اليوم الخميس، إن روسيا تعتزم خفض صادراتها النفطية من المواني الغربية، بما يصل إلى 25% بدءا من مارس المقبل، لتتجاوز بذلك مستويات تخفيض الإنتاج المعلنة سابقا، وسط محاولات لزيادة أسعار منتجاتها من النفط ومشتقاته، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» عربية.

تخفيض إنتاج النفط الروسي بمقدار 500 ألف برميل يوميا

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا أنها تعتزم تخفيض إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا خلال شهر مارس المقبل، أي ما يعادل 5% من إنتاجها، أو نحو 0.5% من الإنتاج العالمي، في حين قال المسؤولون إن هذه التخفيضات ستستمر لمدة شهر واحد اعتبارا من مارس، وذلك ردا من روسيا على تحديد سقف سعر للنفط الروسي الذي فرضه الغرب في ديسمبر 2022.

وذكر تقرير لوكالة «رويترز» أن روسيا تمكنت من إعادة توجيه معظم صادرتها من النفط من أسواق أوروبا إلى أسواق آسيا، خاصة الهند والصين وتركيا التي استفادت من أسعار النفط الروسي المنخفضة، متجاهلة العقوبات العقوبات الغربية.

أمريكا: روسيا غير قادرة على بيع منتجاتها النفطية

ومن جهة أخرى، قال مسؤولون أميركيون إن إعلان روسيا تخفيض إنتاجها بدءا من مارس يدل على عدم قدراتها على بيع منتجاتها النفطية، فيما أعلنت واشنطن دعها لوضع سقف سعر للنفط الروسي، وذلك بهدف خفض إيرادات موسكو التي تستخدمها في تمويل الأزمة في أوكرانيا.

وفي ديسمبر الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي وأستراليا ودول مجموعة السبع تحديد سقف سعر للنفط الروسي ومنتجاته المنقول بحرا عند 60 دولارا، وذلك ضمن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا التي بدأت قبل عام، وخلفت تداعيات عالمية، أبرزها أزمتي الغذاء والطاقة.