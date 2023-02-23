مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم بسوهاج

شهدت دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، مصرع شخصين وإصابة آخر، في حادث تصادم سيارة ملاكي كانوا يستقلونها أسفل كوبري طما العلوي، وتم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي، والجثتين إلى المستشفى المركزي.

حادث تصادم على الطريق الزراعي الفرعي

تعود تفاصيل الواقعة، عقب تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي الفرعي أسفل كوبري طما العلوي شمال المحافظة.

إخطار بالواقعة

وبالفحص، تبين اصطدام سيارة ملاكي أسفل كوبري طما العلوي على الطريق الفرعي -الزهراء- ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة آخر، من مستقليها.

نتج عن الحادث مصرع كلٍ «خ. م»، 29 سنة، و«ربيع.ص.ا» 20 سنة، وإصابة «و.ص.ا»، 30 سنة، جرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، وتم التحفظ على الجثتين، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم