انقلاب سيارة تحمل 6 أطنان بنزين في سوهاج دون إصابات

شهدت محافظة سوهاج، حادث انقلاب سيارة فنطاس تقل 6 أطنان بترول بعد اختلال عجلة القيادة بيد سائقها لتنقلب على جانبي الطريق، دون إصابات.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة بمحافظة سوهاج يفيد انقلاب سيارة بمقطورة بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج ووحدة المرور لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق وبالانتقال لموقع الحادث تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة "فنطاس" تابعة لشركة للبترول محملة بعدد "6" أطنان بنزين 92 قيادة المدعو "محمد م ا" سن 55 عاما سائق ويقيم مركز طنطا بمحافظة الغربية اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابها على جانب الطريق "دون تفريغ الحمولة" ولم ينتج عن الحادث ثمة إصابات بأحد.

فرض كردون أمني وتحرير محضر

وتم فرض كردون أمنى حول المنطقة المحيطة بالحادث والعمل على رفع السيارة دون تفريغ الحمولة، وإعادة تسيير الطريق بعيدا عن موقع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.