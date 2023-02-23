«الأرصاد» تعلن موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع المقبل

أجواء دافئة خلال ساعات النهار تشهدها كل الأنحاء خلال الفترة الحالية، جعلت المواطنين يتساءلون عن حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، لمعرفة موعد انتهاء فصل الشتاء وحلول فصل الربيع، الذي يتميز بأجواءه المعتدلة، ما يجعل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحرص على إعلان تفاصيل حالة الطقس لحظة بلحظة.

موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة

أوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، ويبدأ ارتفاع الحرارة بدء من الأحد المقبل الموافق 26 فبراير 2023، ويكون ذلك الارتفاع بقيم تتراوح من 2 لـ5 درجات مئوية.

وأضافت في إعلانها تفاصيل حالة الطقس، أن موعد ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة يكون يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير من عام 2023.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وبالنسبة لأماكن سقوط الأمطار غدا، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة تصل لـ30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، كما تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.