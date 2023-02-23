حالة الطقس غدا.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وشبورة كثيفة على الطرق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، غدا، بجميع مدن الجمهورية، حيث يسود طقس بارد صباحا، معتدل نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية، السائقين على الطرق خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، بالحرص الشديد أثناء القيادة، نظرا لاستمرار ظاهرة تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق، حيث تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، والقـاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء، ويسود طقس غائم جزئيا على جميع مدن ومحافظات الجمهورية خلال ساعات النهار، حيث تقل فترات سطوع أشعة الشمس، ومع بداية ساعات المساء يسود طقس بارد على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، مع استمرار تكون الصقيع على المزروعات بمناطق من وسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وبخصوص درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على مدن والمحافظات، جاءت كما يلي:

- العاصمة الإدارية 20 - 09

- أكتوبر 20 - 08

- بنها 21 - 09

- دمنهور 20 - 11

- وادي النطرون 21 - 10

- كفر الشيخ 19 - 11

- المنصورة 20 - 11

- الزقازيق 21 - 11

- شبين الكوم 20 - 10

- طنطا 20 - 10

- دمياط 19 - 11

- بورسعيد 18 - 10

- الإسماعيلية 20 - 08

- السويس 20 - 08

- العريش 19 - 09

- رفح 18 - 08

- رأس سدر20 - 06

- نخل 19 - 05

- كاترين 17 - 2

- الطور 20 - 11

- طابا 19 - 10

- شرم الشيخ 23 - 12

- الإسكندرية 19 - 11

- العلمين الجديدة 18 - 10

- مطروح 18 - 10

- السلوم 17 - 08

- سيوة 20 - 04

- رأس غارب 22 - 12

- الغردقة 23 - 12

- سفاجا 23 - 12

- مرسى علم 24 - 12

- شلاتين 24 - 13

- حلايب 23 - 14

- أبو رماد 24 - 14

- رأس حدربة 24 - 13

- الفيوم 20 - 06

- بني سويف 21 - 06

- المنيا 22 - 05

- أسيوط 22 - 06

- سوهاج 23 - 06

- قنا 25 - 07

- الأقصر 26 - 07

- أسوان 25 - 08

- الوادي الجديد 24 - 07

- أبو سمبل 26 - 07