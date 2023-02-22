موعد ارتفاع درجات الحرارة وتحسن الطقس بالمحافظات.. كتل هوائية قادمة من الصحراء

أعلنت الدكتور منار غائم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، موعد ارتفاع درجات الحرارة وتحسن الطقس بالمحافظات، إذ أشارت أن المحافظات تشهد استقرارا في حالة الطقس خلال الأيام الحالية، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة من 3 إلى 5 درجات الفترة المقبلة.

موعد ارتفاع درجات الحرارة وتحسن الطقس بالمحافظات

وعن موعد ارتفاع درجات الحرارة وتحسن الطقس بالمحافظات، أوضحت الدكتورة منار غائم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بداية من الأحد المقبل 26 فبراير، وتسجل العظمى على القاهرة 23 درجة جراء تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة الاثنين المقبل 27 فبراير تسجل 24 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و26 درجة الثلاثاء و28 فبراير على القاهرة الكبرى أيضا، على أن يكون الطقس دافئ خلال النهار، بارد خلال فترات الليل.

موعد تحس الطقس في المحافظات

وأشارت أن موعد ارتفاع درجات الحرارة يبدأ من الأسبوع المقبل، إذا يشهد طقس المحافظات زيادة نسبة سطوع أشعة الشمس، موضحة أن التحسن يكون بصورة على جميع المحافظات، وحذرت المواطنين عدم تخفيف الملابس، إذ تتعرض المحافظات إلى انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى بعد ارتفاعها الأسبوع المقبل، نظرا لعدم انتهاء فصل الشتاء.

وناشدت المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بصورة يومية للوقوف على مدى التغيرات في حالة الطقس واتباع التحذيرات الصادرة عن الأرصاد