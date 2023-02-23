طرح البوستر التشويقي الأول لفيلم «خمس جولات» بطولة ماجد المصري

طرحت شركة علامز فيلم برودكشن، للمنتج يحيى علام، البوستر التشويقي الأول لفيلم خمس جولات، أول فيلم عربي ومصري يتحدث عن رياضة MMA، تمهيدًا لعرضه في موسم عيد الفطر.

ويظهر في البوستر التشويقي لفيلم خمس جولات بطلًا ذات قوة جسمانية كبيرة، ولكن لم تظهر ملامح وجهه، وفي الخلفية حلبة مصارعة لرياضة MMA.

وتدور أحداث فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل «الراب باتلز» والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

تعرف على أبطال وصُناع فيلم خمس جولات

فيلم خمس جولات بطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وماجد المصري، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج شركة علامز" للمنتج يحيى علام.