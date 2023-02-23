فرقة أوتوستراد: نتمنى زيارة الأهرامات ونحب الجمهور المصري

حل أعضاء فرقة أوتوستراد الغنائية، ضيوفًا على مروان يونس، في برنامجه «بجد ع الراديو»، على راديو إنرجي 92.1.

وقالت فرقة أوتوستراد: «إحنا محظوظين بالجمهور المصري لإنه بسيط زى أغانينا، وبيدعمنا دائما»، متابعة «في كل مرة نزور فيها مصر نتمنى زيارة الأهرامات وتناول بعض الأكلات المصرية كالمحشي والحمام».

كواليس تأسيس فرقة أوتوستراد

وكشف أعضاء الفرقة كواليس تكوين الباند: «قبل أن تتكون فرقة أوتوستراد كنا مجموعة من الأصدقاء، وبدأنا منذ 2007، ونحن نتشارك بعضًا البعض حب الموسيقى».

وأعربت الفرقة على سعادتها بالنجاح الذي حققته أغنية «بغيابك» والتي حققت ملايين المشاهدات عبر السوشيال ميديا.

تفاصيل الحفل المُقبل لفرقة أوتوستراد في الساقية

وكشف الفريق، أن كل عضو من أعضاء الفريق مسئول عن أمر ما فيما يخص الفرقة والأغاني والتعامل في الحفلات والسوشيال ميديا.

وفي سياق آخر، تستعد فرقة أوتوستراد الأردنية، لإحياء حفل غنائي كبير، بساقية عبد المنعم الصاوى، وذلك يوم السبت الموافق 25 فبراير الجارى.