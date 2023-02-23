مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادثين منفصلين بالشرقية.. بينهم 4 أشقاء

لقى شخص مصرعه إثر تصادم سيارة و«موتوسيكل»، وذلك على طريق كفر موسى - جاويش التابع لمركز منيا القمح، كما أصيب 9 آخرين بينهم 4 أشقاء في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الأوسطي باتجاه العبور.

مصرع شخص في حادث تصادم

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد بتصادم سيارة مع موتسيكل بطريق كفر موسى - جاويش بدائرة المركز ما أسفر عن مصرع «محفوظ محمد محفوظ»، 40 عاما مقيم بمركز منيا القمح.

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة

كما تلقى مدير الأمن إخطارًا آخر يفيد بإصابة 9 أشخاص بينهم 4 أشقاء في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الاوسطي دائرة مركز بلبيس.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزي، تمهيدًا لمعاينتها من قبل الطبيب المختص، وتحديد سبب الوفاة، وصدور تصريح بالدفن، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضرين وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.