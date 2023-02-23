إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بزراعي بني سويف

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة في حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص، عصر اليوم الخميس، على الطريق الزراعي أمام قرية المغاربة في بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين على زراعي بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص أمام قرية المغاربة بالطريق الزراعي بالواسطى، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ4 سيارات إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي، لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.