إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل وأتوبيس بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، قبل قليل، إثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وأتوبيس، أعلى كوبرى الطيرية بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وأتوبيس

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وأتوبيس أعلى كوبرى الطيرية بنطاق دائرة شرطة المركز، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في حادث التصادم

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «وليد صبحي منصور 40 سنة، مقيم في النجيلة في كوم حمادة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والرأس والصدر، يوسف محمد عادل 16 سنة، مقيم قرية الدخلي، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم والرأس والصدر والبطن، أحمد عادل الشرقاوي 38 سنة، مقيم قرية الدخلي، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، طلعت محمد الأسود 55 سنة، مقيم كوم حمادة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والرأس والصدر، الدسوقي كمال قنديل 45 سنة، مقيم شبرا أوسيم، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والرأس والصدر».

ونقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة العام، لعمل الإسعافات الأولية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة