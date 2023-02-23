إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بالمنيا

أصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل، بطريق الصعيد الزراعي السريع «مصر- أسوان»، أمام كوبري قرية التوفيقية في مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا.

تصادم ملاكي وتروسيكل بطريق الصعيد

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي، وتروسيكل، بالطريق الزراعي السريع مصر -أسوان أمام كوبري قرية التوفيقية التابعة للوحدة المحلية بقلوصنا بمركز سمالوط.

نقل 5 مصابين إلى مستشفى سمالوط

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة كل من: أحمد ماهر 28 عاما، تغريد رفاعي 24 عاما، شقيقتها ياسمين 28 عاما، تقي أحمد محمد رضيعه عمرها عام، وجميعهم يقيمون بمركز مغاغة، وعادل سمير إنجلي 42 عاما، مقيم في مركز سمالوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق، وتم التحفظ على السيارة والتروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وعلى صعيد آخر، أعلنت مستشفى ملوي التخصصي في جنوب محافظة المنيا، عن خروج 18 سيدة، بعد تماثلهن للشفاء التام، وقد أصبن مساء أمس الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مصنع تدوير المخلفات بمركز ملوي، بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر، وقد جرى نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج.