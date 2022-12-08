رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان: الأنشطة ودمج ذوي الهمم على رأس اهتماماتنا

كشف عصام الدين محمد، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان الجديد، تفاصيل خطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة، عقب توليه المنصب رسمياً، اليوم، بعد انتهاء انتخابات الاتحادات الطلابية، موضحا أنه سيتم العمل على ثلاثة محاور وهي الأنشطة الطلابية، مساعدة الطلاب ذوي الهمم، ودمج الطلاب الوافدين.

اقتراحات الطلاب لتطوير الجامعة

وأضاف «عصام الدين»، في تصريح لـ«الوطن»، أنه سيعمل على توصيل صوت الطلاب، للإدارة المعنية والعمل على تقديم اقتراحات الطلاب لتطوير الجامعة من المنشآت الخاصة بها، لافتاً إلى أن أساسيات العمل في الاتحاد تتمثل مساعدة وخدمة الطلاب والعمل على الأنشطة الطلابية المتنوعة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أن المشاركة في انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2022-2023، تأتي انعكاساً لوعي الطلاب بحقوقهم في اختيار من يمثلهم، مشيراً أن إدارة الجامعة كانت على ثقة في قدرة طلابها على خوض هذا العرس الديموقراطي وتلك التجربة الديمقراطية وخروج العملية الانتخابية على الوجه الأكمل.

«عصام»: سنعمل على تنظيم الانشطة الأكاديمية والطلابية

وقال، إن إدارة الجامعة، كان لديها ثقة كاملة في قدرة أبنائها مجلس الاتحاد على تحقيق كل ما يصب في مصلحة زملائهم وتمثيل جامعتهم في مختلف المجالات، وتنظيم الانشطة الأكاديمية والطلابية التي تساهم في تنمية المهارات وتبادل الخبرات.

وفي سياق آخر، أعلنت جامعة عين شمس، فوز أسرة «من أجل مصر المركزية»، بعضوية اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي الجاري، وعبر الطلاب الفائزين بعضوية الاتحاد عن فخرهم بتمثيل طلاب جامعة عريقة كجامعة عين شمس والتي تحظى بسمعة أكاديمية دولية مرموقة.