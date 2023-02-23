معرض خيري ضمن «حياة كريمة» وتكريم مُعلمين وأسر المتوفين بكفر الشخ

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمشاركة المجتمعية التي شهدها المعرض الخيري «حياة كريمة - مبادرة الخير»، بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية، التابعة لإدارة دسوق التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، لمساعدة الطلاب غير القادرين اقتصادياً والأيتام مجاناً، ويحتوى على 700 قطعة عبارة عن «تيشيرت - بنطلون - ترنج - بلوزة - جاكت - شوز - شنطة - اكسسوارات»، للأيتام والطلاب الغير قادرين بدعم كامل من مبادرة الخير لإدارة دسوق التعليمية بالتعاون مع قسم المشاركة المجتمعية برئاسة أماني حمد، ومسئولي المعرض عزة الزمر، وسماح الطوخي، وأعضاء فريق مبادرة الخير، وميادة العربي، ورانيا الزمر، وآية راغب، ومي راغب.

تسليم كافة المعروضات لمستحقيها من الأيتام

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على سرعة تسليم كافة المعروضات لمستحقيها من الأيتام والأكثر احتياجاً بشكل منضبط إنسانياً، مقدماً الشكر لكل من شارك وقدم يد العون لتجهيز ذلك المعرض بحضور سامح داود، مدير عام إدارة دسوق التعليمية، والنائب المهندس عادل النجار، عضو مجلس النواب، والنائبة الدكتورة جميانة يوسف، عضو مجلس النواب، والعميد جمال السبعاوي، القائد العسكري للمدرسة، ووجيهة عياد، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، وأماني حمد، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بإدارة دسوق، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، والعديد من رجال وسيدات المجتمع المدني بدسوق.

تكريم المحالين للمعاش والمتوفين من العاملين بإدارة دسوق التعليمية

وعلى جانب آخر، كرّم وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، المحالين للمعاش والمتوفين من العاملين بإدارة دسوق التعليمية، بمشاركة نقابة المُعلمين اللجنة الفرعية لمركز دسوق بمقر نقابة المُعلمين بدسوق، كما ناقش الحاضرين على بعض الاستفسارات والقضايا الخاصة بالعملية التعليمية والعاملين بها.

وأكد وكيل الوزارة، على امتنانه للمكرمين من المحالين للمعاش والمتوفين لما قدموه من مجهود للعملية التعليمية في سبيل خدمة ورقي بلدنا العظيمة.