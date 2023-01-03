معرض ملابس للأسر الأكثر احتياجا والأيتام في دور القرآن بالسويس

نظّمت دار القبطان مصطفى بدوي لتحفيظ القرآن الكريم التابعة للأزهر الشريف، في محافظة السويس، معرضًا للملابس الجديدة والمستعملة وجهاز العرائس، انتفع منه مئات الأسر من الفقراء والأيتام.

وقال الدكتور كمال بربري حسين العمري، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، وعميد معهد القرآن، والمشرف على الدار، لـ«الوطن»، إنّه تم تنظيم معرض للملابس الجديدة والمستعملة، وجهاز العرائس للأسر الأكثر احتياجًا، انتفع منه نحو 200 أسرة هذا الشهر بدار مصطفى أحمد بدوي بمنطقة الملاحة، مشيرًا إلى أنّه يتم تقديم أوجه مختلفة للدعم شهريًا لمئات الأسر المسجلة في الدار.

معرض خاص بالأيتام

وأضاف بربري أنه تم أيضاً تنظيم معارض للأيتام، إضافة للإعانات الشهرية، ومساعدة العرائس الفقراء والأيتام، مشيرا إلى أن السويس تشهد العديد من الأعمال الخيرية بعدد من المنشآت التابعة للأزهر الشريف.