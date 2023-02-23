«التعليم» تزف بشرى سارة: امتحانات الشهر للنقل 5 مارس دون أسئلة تعجيزية

أرسلت مديرية التربية والتعليم والتعليم بمحافظة الجيزة، خطابا مهما وعاجلا للإدارات التعليمية، بشأن اختبارات شهري مارس وأبريل لصفوف النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2022، مشيرة إلى أن امتحانات شهر مارس، تبدأ الأحد 5 مارس، وامتحانات شهر أبريل 2 أبريل 2023.

عقد الاختبار في الجزء الذي تم تدريسه

وأكدت المديرية، أن عقد الاختبار في الجزء الذي جرى تدريسه خلال الفترة السابقة له، وفي جزء من الحصة، ويكون على مستوى المدرسة، على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها، وفي مستوى الطالب المتوسط، ولا يوجد به أسئلة تعجيزية أو معقدة أو تحمل معنيين، والحرص الشديد على تفادي أي أخطاء.

إمتحانهم ورقي وليس إلكتروني.. أولى وثانية ثانوي

أضافت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في خطابها، بالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي، يكون امتحانهم ورقي وليس إلكتروني، وفي الأجزاء التي جرى تدريسها خلال شهري مارس وإبريل، ويكون الاختبار على مستوى المدرسة، وفى جزء من الحصة، ويكون في مستوى الطالب المتوسط، وتفادي وجود أى أخطاء في الامتحانات.