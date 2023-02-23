وزير التعليم يوجه بتفعيل التسجيل الإلكتروني والإجراءات العقابية لغياب الطلاب

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديرى الإدارات التعليمية بمحافظة الشرقية، وذلك بمركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان.

تنفيذ مجموعات الدعم

وفي إطار متابعته المستمرة لتنفيذ مجموعات الدعم على مستوى الجمهورية، استعرض الوزير مع مديري الإدارات التعليمية الآليات والضوابط المنظمة للتنفيذ.

واستمع الوزير إلى آراء ومقترحات مديري الإدارات حول آليات تنفيذ مجموعات الدعم والإجراءات المنظمة لها على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، موجهًا بالسماح لمديري عموم الإدارات التعليمية المختصة - بالتنسيق مع مجلس الآباء والأمناء بالإدارة حول تحديد قيمة مقابل الاشتراك بالمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية لغات لجميع المراحل، بما يتناسب مع المستوى المعيشي وبما يراعي مصلحة الطلاب.

متابعة الغياب بشكل يومي

وأكد الوزير ضرورة العمل على جذب الطلاب للمدرسة، وخاصة طلاب الصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي، وعودتهم إلى المدرسة بشكل كامل واسترجاع دورها التربوي.

كما شدد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي للطلاب، والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية، فضًلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب، لتحقيق الانضباط في سير العملية التعليمية بمراحل التعليم المختلفة.

مسابقة 30 ألف معلم

وفيما يخص مسابقة 30 ألف معلم، أشار الوزير إلى أنه يجرى تعيين المعلمين الجدد بالمحافظات بعد اجتيازهم تدريب اللياقة البدنية والذهنية والدورة التربوية، موجهًا بالانتهاء من عمليات التسكين وفقًا لأعدادهم فى كل مديرية.

ووجه الوزير بمواصلة الاهتمام بتطبيق الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، والاهتمام بالموهوبين، واكتشافهم ورعاية الفائقين منهم، ووجه باختيارهم عن طريق إعداد استمارة يشارك فيها ولى الأمر والمعلم والطالب؛ لحصر الطلاب الموهوبين.

وأشار الوزير إلى أنه في إطار اهتمام الوزارة بأصحاب الهمم، تقوم الوزارة حاليًا بإعداد لوحات استرشادية بالإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم والبكم يصاحبها QR كود يظهر حركة الإشارة على أن يتم تعميمها على جميع مدارس الجمهورية؛ لرفع الوعي المجتمعي ونشر ثقافة لغة الإشارة، ولتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم كشريك أصيل فى المجتمع، كما تعمل الوزارة على تطوير المحتوى الدراسي للطلاب الصم والبكم ليشتمل على الأنشطة التعليمية والمعالجات التي تتناسب مع إعاقاتهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ، واللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون هيئة الأبنية، والدكتورة رانده شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، ومحمد فؤاد الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، والدكتورة سحر الألفي مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة.