كل ما تريد معرفته عن الفراخ البرازيلية المستوردة.. تباع في المنافذ قريبا

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يحرص الكثير من المواطنين على تخزين ما يلزم المنزل من الطعام والشراب، وخصوصا الأنواع التي تحتوي على كميات كبيرة من البروتينات.

وتعد الفراخ من أهم مصادر الحصول على البروتين، وأعلنت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة أن وزارة التموين تسعى لتوفير فراخ برازيلية في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية خلال الفترة المقبلة.

كل ما تريد معرفته عن الفراخ البرازيلية المنتظر توفيرها في المنافذ

وأوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجاربة بالقاهرة، خلال حديثه لـ«الوطن» أن وزارة التموين تسعى وتحرص على توفير الفراخ البرازيلية المستوردة في منافذها المختلفة خلال الفترة المقبلة، لتكون بسعر أقل من الفراخ الموجودة في الأسواق.

وزن الفراخ البرازيلية

قال رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية بالقاهرة عبد العزيز السيد، إنّ أسعار الفراخ البرازيلية المستورة، التي تسعى وزارة التموين لتوفيرها سيكون سعرها أقل من المحلية، مشيرا إلى أن وزن الفرخة الواحدة من البرازيلي يتراوح بين كيلو و300 أو 500 جرام تقريبا.

وحرصت وزارة التموين على توفير الفراخ المجمدة في منافذ الوزارة المختلفة، في إطار حرص الوزارة على توفير كميات كبيرة من الفراخ بأسعار مخفضة عن الفراخ الطازجة قبل حلول شهر رمضان الكريم.