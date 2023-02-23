 عاجل.. إنجاز تاريخي للاعب مصري في ختام كأس العالم للرماية

حقق الرامي المصري عمر خالد، إنجاز تاريخي بحصوله على المركز الخامس لأول مرة في تاريخ اللعبة بمصر وأفريقيا والعرب في بطولة كأس العالم، بتحقيق 582 نقطة من إجمالى 600 نقطة.

رئيس اتحاد الرماية: اللاعب بداية إعداد جيل جديد للرماة المصريين

عبر حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والأفريقي والنائب وعضو الاتحاد الدولي للرماية، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي حققه الرامي عمر خالد، مؤكدا نجاح منظومة الاتحاد المصري فى إعداد أجيال تستطيع المنافسة في مختلف المحافل الدولية والعالمية، وفي البطولات الأولمبية.

البطولة برعاية وزير الشباب والرياضة

شهد ختام منافسات بطولة كأس العالم للرماية «مسدس، بندقية» التي استضافتها ملاعب ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 17 حتى 23 فبراير، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف الاتحاد المصري للرماية منافسة شرسة.

النتائج الكاملة لليوم الأخير في البطولة

جاءت نتائجها اليوم كالتالي:

نهائي بندقية 50 متر 3 أوضاع سيدات:

الميدالية الذهبية

نينا كريستين «سويسرا»

الميدالية الفضية

چانيت دوستاد «النرويج»

الميدالية البرونزية

چيني ستيني «النرويج»

نتائج نهائي مسدس 25 مترا رجال:

الميدالية الذهبية

ماسيمو سبينيلا «إيطاليا»

الميدالية الفضية

كليمو بيساجي «فرنسا»

الميدالية البرونزية

أنيش «الهند».