تقرير رسمي: 95% من عمال مرافق النقل مصريون و5% أجانب لنقل الخبرة

أكد تقرير رسمي صادر عن وزارة النقل، أن جميع شركات ومرافق وزارة النقل يتم تشغيلها وإدارتها بواسطة أجهزة وهيئات الوزارة بنفسها وبإشتراك شركات مصرية من القطاع الخاص لتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

الإستعانة بشركات عالمية لتشغيل بعض المرافق

واوضح التقرير أنه يتم الإستعانة بشركات عالمية للاشتراك فى إدارة وتشغيل بعض المرافق والقطاعات التى تحتاج إلى خبرات فى هذا المجال بعمال وفنيين ومهندسين وموظفين مصريين بنسبة لا تقل عن 95% و5% فقط من الأجانب لنقل الخبرة للمصريين ولمدة محددة على أن تعود الإدارة بعدها للمصريين.

وهو ما يحدث في قطاع نقل البضائع فى السكة الحديد وقطاع عربات النوم وإنتاج مفاتيح السكك الحديدية وإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائى الخفيف والميناء الجاف بالسادس من أكتوبر ومحطات الحاويات في الموانئ المصرية «الإسكندرية – السخنة – دمياط – الدخيلة».

تشجيع المستثمرين المصريين والأجانب

وأضاف التقرير، أن وزارة النقل تشجع المستثمرين المصريين والأجانب على إقامة مصانع لعربات السكة الحديد والمترو وقضبان ومفاتيح السكة الحديد وإنشاء مصانع فى مصر لتلبية إحتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض منها، وهي تتبع منهجية وأسسا مهمة ترتكز على تخطيط الطرق والمحاور وخطوط السكك الحديدية خارج الكتل السكنية والمناطق الصناعية والزراعية، والمحافظة ما أمكن على الأراضي الزراعية، وعلى سبيل المثال «طريق بنها المنصورة شرق الرياح التوفيقى / إلغاء الطرق التي كان من المخطط تنفيذها في أراضى الدلتا وإزدواج الطرق الحالية بتغطية المجارى المائية».