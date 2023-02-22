أستاذ طرق: مميزات القطار الكهربائي الخفيف تجذب مالكي السيارات

أيام قليلة تفصلنا عن انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما استعدت له وزارة النقل جيداً، وحددت مسارات النقل المختلفة، ومنها القطار الكهربائي الخفيف، والذي وصفه الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق بجامعة بني سويف، بأن مميزاته تسهم في جذب المواطنين خاصة مالكي السيارات، لاستخدامه بعيداً عن استخدام الزحام ما يقلل الضغط على شبكة الطرق ويطيل عمر وسيلة النقل.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة خصصت 837 مليار جنيه لمنظومة النقل الأخضر، ومنها تطوير مترو الأنفاق وإضافة خطوط جديدة، فضلاً عن شبكة المونوريل والخط الرابع لمترو الأنفاق، موضحاً أنها بدائل تسهم في تسهيل حركة النقل، وتخلق نوعًا من التنوع.

وفي سياق متصل، حددت شركة «آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة القطار الكهربائي الخفيف، مجموعة من القواعد العامة وقواعد الأمان والممارسات المحظورة، عند استخدام القطار الكهربائي الخفيف، موضحة أن هذه النوعية من القطارات هي من ضمن وسائل النقل الجماعي التي وفرتها وزارة النقل والتي تسهم في نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية من خلال المحطة التبادلية «عدلي منصور».

القواعد العامة لاستقلال القطار الكهربائي الخفيف

- شراء التذكرة.

- أولوية استخدام المقاعد لكبار السن وأصحاب الهمم.

- التأكد من وجهتك الصحيحة قبل ركوب القطار.

- الانتظار حتى تُفتح الأبواب بشكل كامل قبل ركوب القطار.

- الوقوف على الجانب الأيمن من السلم المتحرك لإفساح الطريق للأشخاص على عجالة.

- الاستعداد لمغادرة القطار عند اقتراب المحطة.

الممارسات المحظورة عند استقلال القطار الكهربائي الخفيف

- اصطحاب الحيوانات.

- الأكل أو الشرب داخل القطار.

- إساءة استخدام مقبض فرامل الطوارئ أو الضغط على زر الاتصال الداخلي عند الطوارئ.

- ركوب القطار بحمولة ضخمة.

- حمل مواد خطرة على القطار.

- قواعد الأمان

- عند سماع أصوات التحذير لا تغادر أو تركب القطار أو حتى إعاقة غلق الأبواب.

- ممنوع منعاً باتاً السير على قضبان القطار وعند وقوع حادث يفضل إبلاغ الموظفين فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

- ابق خلف الشريط المعدني على الرصيف واحتفظ بمتعلقاتك الشخصية.

وأشارت الشركة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن سعر تذكرة القطار الكهربائي الخفيف لـ 3 محطات 10 جنيهات وتستخدم مرة واحدة للجميع وصالحة لرحلة واحدة وتباع في كل مكاتب بيع التذاكر وماكينة بيع التذاكر الآلية.