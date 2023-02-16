«السكة الحديد» تكشف تفاصيل تطوير الورش في مختلف المحافظات 

وضعت هيئة السكك الحديدية، خطة شاملة لتطوير كافة الورش بجميع المناطق، موضحة في بيان لها، الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بورش «كوم أبو راضي – أبو زعبل – الفرز»، ويتم التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

إنشاء ورشة مخصصة لصيانة قطارات تالجو

وأوضحت الهيئة في بيانها، التعاون مع شركة جنرال إلكتريك في ورش التبين وجاري إنشاء ورشة جديدة بمنطقة مهمشة لصيانة وعمرة جميع الجرارات الموردة من الشركة، مؤكدة أنه تم التعاون مع شركة تالجو بإنشاء ورشة مخصصة لصيانة قطارات تالجو بورش الفرز.

وأكدت الهيئة أنه جاري التعاون مع شركة «ترانس ماش هولدنج»، الروسية لصيانة وعمرة العربات الروسية بورشة أبو غاطس ومن المخطط إنشاء ورشة جديدة بمنطقة أبو زعبل لصيانة وعمرة هذه النوعية من العربات الموردة من الشركة الروسية وكذلك الشركة المجرية.

رفع طاقة نقل البضائع لـ 13 مليون طن

وأشارت هيئة السكك الحديدية، إلى توريد عدد 111 جرارا جديدا «GE» من إجمالي 260 جرارا مخطط توريدها وإعادة تأهيل 60 جرارا من إجمالي 172 جرارا مخطط إعادة تأهيلها وتم وصول 4 قطارات من إجمالي عقد توريد عدد 7 قطارات من شركة تالجو الإسبانية، فضلاً عن بدء تشغيل القطار الأول يوم 24/ 12/ 2022 والثاني هو خط «القاهرة – أسوان».

وأشارت الهيئة إلى أن كل هذه الجهود تأتي في إطار رفع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب يومياً عام 2014 إلى 1.5 مليون راكب بحلول عام 2024 لتصل إلى 2 مليون راكب في عام 2030، ورفع طاقة نقل البضائع من 4.5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلى 13 مليون طنا عام 2030.