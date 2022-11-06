التأمين على عمال شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة ضد الوفاة والعجز

قامت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتأمين على كل العاملين بها ضد الحوادث الشخصية التي قد تصيبهم أثناء عملهم على مدار 24 ساعة، ضمن منظومة مجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات والمترو والطرق السريعة، على أن يتمتع جميع العاملين بالشركة بوثيقة تأمين على الحياة بقيمة 30 ألف جنيه.

التأمين بملبغ 30 ألف جنيه

كما تشمل الوثيقة كل الأضرار التي قد تصيب العامل إثر تعرضه لأي حادث، وحالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم أثناء العمل وبسببه، ولمدة 24 ساعة، وذلك بمبلغ تأمين 30 ألف جنيه، ومراعاة نسب العجز المختلفة بالتغطية التأمينية.

الشركة تتحمل قيمة وثيقة التأمين

وبناءً على تعليمات وزير النقل تتحمل الشركة كامل قيمة وثيقة التأمين، وعدم تحميل العاملين أي أعباء مالية.

وتأتي الوثيقة حرصا من الشركة على العاملين بها ومصالحهم ومؤازرتهم في الحوادث والأزمات، والتي قد تلحق بهم جراء عملهم وخلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين بالشركة.