مراحل وخطوات التعيين في مجلس الدولة من المقابلة الشخصية حتى تسلم العمل

أجرى مجلس الدولة، أمس السبت، المقابلات الشخصية لخريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة من دفعة 2022 كأولى الاختبارات التي تعتبر أولي إختبارات الصلاحية للتعيين في وظيفة مندوب مساعد.

خطوات التعيين

وتبدأ المقابلات الشخصية من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، وفقا للجدول الزمني المحدد لكل جامعة حتى الإنتهاء من جميع كليات الحقوق من جامعات الجمهورية.

محضر المقابلة الشخصية

بعد مثول المتقدمين أمام رئيس مجلس الدولة وفقا لترتيب مُعد مسبقا يتم سؤال المتقدمين سؤال، يتم الإجابة عليه منهم، وتدون لجنة الاختبار درجات المرشح للوظيفة لتكون أحد المعايير للقبول بالإضافة للتحريات والكشف الطبي.

مرحلة الكشف الطبي

وتكون هذه مرحلة متقدمة، بما يعني أن المرشح تخطيى مرحلة المقابلة ويجري عليه الكشف الطبي لبيان مدى لياقته الصحية من عدمه لتولي الوظيفة.

صدور قرار التعيين

ثم يرسل المجلس الخاص، أعلى سلطة في مجلس الدولة، الأسماء المقبولة لرئاسة الجمهورية تمهيدا للتصديق عليها وصدور قرار التعيين للمقبولين في الوظيفة.

حلف اليمين واستلام العمل

ويلي قرار رئيس الجمهورية بالتعيين حفل حلف اليمين الذي يترأسة رئيس مجلس الدولة ويؤدون اليمين القانونية أمامه تمهيدا لتسليمهم العمل وتوزيعهم على دوائر المجلس المختلفة.