خبير معلوماتي: الحصول على الصور الشخصية أقل مستويات الابتزاز الإلكتروني

قال وليد عبدالمقصود، خبير أمن المعلومات، إن أقل مستويات الابتزاز الإلكتروني تعتمد على الصور الشخصية، وهي الملفات التي تكون موجودة على مسار معين بمساحة التخزين الخاصة بالموبايل، وفي حال جرى إرسالها بين المصور وأصدقائه فيستطيع المخترق أن يحصل على تلك الصور من خلال «واتس أب».

يستطيع المخترق الحصول على المعلومات لوجود فيروسات

وأضاف «عبدالمقصود»، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة»، وتقدمه الإعلاميتان جاسمين طه ورضوى حسن، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المخترقين يستخدمون أسلوبا واحدا فقط للوصول إلى مسار الصور الموجودة على الهاتف المحمول، حيث أن الفيروس عندما يصاب به الهاتف فيستطيع المخترق سحب صور معينة في لقطة واحده.

عبدالمقصود: يجب سرعة الإبلاغ حال اكتشاف وجود اختراق للهاتف

تابع: «لو حصل ابتذاز من المخترقين فأول حاجة يجب أن لا نعمله بلوك، ثم سرعة الإبلاغ للجهات المختصة، وأهم حاجة موبايلك وأنت بتكلمه تكون قافل بيانات الهاتف أو الاتصال بالإنترنت بشكل عام، والضحية بتنعدم الثقة عندها، وعندها رهبة أن حياتها اتشلت خالص».