أسعار اللحوم اليوم في الأسواق والمنافذ المختلفة.. تبدأ من 160 جنيها

يستعد الكثير من المواطنين خلال الأيام الحالية لشهر رمضان الكريم الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، إذ تحرص ربات البيوت على تخزين الطعام الذي يحتاجون إليه خلال الشهر الكريم ويحددن أسعار اللحوم اليوم وأسعار الفراخ البيضاء والبلدي، واسعار الأسماك والخضروات والفاكهة أيضا، لحساب الميزانية والمصروفات.

ويستعرض التقرير التالي أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ومحلات الجزارة، بالإضافة إلى أسعارها في المنافذ المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة

- يصل سعر كيلو اللحوم البتلو اليوم إلى قيمة تتراوح بين 260 و280 جنيهًا.

- فيما تراوح سعر كيلو اللحم المفروم بين 225 و235 جنيهًا.

- وجاء سعر كيلو الكبده اليوم ليتراوح بين 250 و260 جنيهًا.

- ويتراوح سعر الكيلو الواحد من السجق البلدي بين 200 و210 جنيهات.

- ويتراوح سعر كيلو البوفتيك بين 260 و280 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة الزراعة

- وجاء سعر الكيلو الواحد من اللحم البلدي الطازج لقيمة تتراوح بين 180 حتى 185 جنيها.

- وبلغ سعر كيلو البوفتيك نحو 180 جنيها.

- ووصل سعر كيلو الكبدة البلدي الطازجة إلى 180 جنيها.

- بلغ سعر كيلو اللحم المفروم البلدي نحو 180 جنيها.

- وجاء سعر كيلو السجق البلدي ليبلغ نحو 175 جنيها.

- وصل سعر كيلو اللحم الضأن الطازج إلى 175 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم في معارض أهلا رمضان

- تراوح سعر اللحوم البلدي اليوم بين 160 إلى 175 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر اللحم الضأن الطازجة اليوم إلى نحو 175 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو للحوم السوداني الطازجة نحو 165 جنيهًا.

- جاء سعر كيلو اللحم المفروم السوداني بنحو 145 جنيها.