استقرار أسعار اللحوم في الأسواق اليوم.. الكيلو يبدأ من 140 جنيها

استقرت أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق ومحلات الجزارة، وذلك وفق جولة أجرتها الوطن بأسواق باب اللوق بوسط القاهرة، حيث ترواح سعر كيلو اللحوم الحمراء البلدي بين 180 و250 جنيها، حسب القطعية.

140 جنيها أسعار اللحوم اليوم «الجملي»

وقال محمود جابر، صاحب محل جزارة بالمنطقة، إنَّ أسعار اللحوم اليوم مستقرة بالسوق المحلي، ويباع كيلو اللحم الضأن بسعر يتراوح بين 195 و240 جنيها، واللحوم الحمراء الجملي جاءت بسعر 140 إلى 170 جنيها للكيلو، والكبدة الكندوز بسعر 175 إلى 195 جنيها للكيلو، وكباب الحلة بأسعار بين 195 و235 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم.. «البفتيك» بـ 175 جنيها

فيما أوضح شوقي أحمد، جزار بباب اللوق، أنَّ أسعار اللحوم اليوم نصف الجاهزة، مثل لحوم الاستيك والبفتيك الذي يباع بسعر 175 و195 جنيها للكيلو، فيما تباع الكبدة الضأن بسعر يبدأ من 180 جنيها.

وأكد «أحمد»، على استقرار أسعار اللحوم اليوم المستوردة، حيث يباع كيلو اللحم البرازيلي بسعر يتراوح بين 130 و150 جنيها، وسعر كيلو الكبدة المستوردة يبدأ بـ90 جنيها ولا يتجاوز 110 جنيهات.

شعبة القصابين: إقبال على الشراء بعد استقرار أسعار اللحوم اليوم

قال سعيد زغلول، عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إنَّ هناك إقبال على شراء اللحوم المستوردة والبلدي، لتستقر أسعار اللحوم بسبب وفرة المعروض الذي يكفي احتياجات السوق المحلية.

وتوقع «زغلول» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ يشهد سوق اللحوم الحمراء إقبالا متزايد خلال الفترة المقبلة لقرب موسم رمضان الذي يتميز بارتفاع استهلاك اللحوم الحمراء والدواجن.

وتهتم وزارة التموين بتوفير السلع الغذائية بالسوق المحلي للمواطنين، لتسجل أسعار اللحوم اليوم بالمنافذ 170 جنيها للكيلو، بعد أن ضخت الوزارة كميات كبيرة من اللحوم مؤخرا بجانب معارض «أهلا رمضان».