مبادرة جديدة بالقليوبية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة عن الجزارة.. وفر 60 جنيها في الكيلو

أطلق عدد من أهالي قرية بطا مركز بنها مبادرة «عجول الشراكة» التي تناسب المواطنين للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين تقل 60 جنيها عن سعر الكيلو في محلات الجزارة أي يصل سعر الكيلو 190 جنيها، وسط إقبال كبير على المشاركة في المبادرة.

وتعد «عجول الشراكة» مبادرة مجتمعية أطلقها أهالي قرية بطا التابعة للقليوبية لمحاربة ارتفاع أسعار اللحوم وتخفيفا على الأهالي بعدما وصل سعر الكيلو 250 جنيها في الأسواق ولدى بعض الجزارين.

مبادرة جديدة لتوفير اللحوم بالقليوبية عن طريق عجل الشراكة

مبادرة عجول الشراكة ببنها أطلقتها جمعية أهل بطا مركز بنها كمبادرة مجتمعية عن طريق شراء العجول وذبحها من لجنة بالجمعية وبيع اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة عن نظيرتها في الأسواق ومحلات الجزارة المنتشرة ببنها.

دعم الأسر في إطار التكافل

أوضح الشيخ تامر عزيز إمام وخطيب ومنسق المبادرة، أن هناك إقبالا من المواطنين على المشاركة في المبادرة في ظل تضارب أسعار اللحوم، مشيرًا إلى أن المبادرة قائمة على التكاتف بين المواطنين لمواجهة الأسعار تطبيقا لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام «الخير موجود في أمتي إلى يوم الدين».

أضاف منسق مبادرة عجول الشراكة لـ «الوطن» أن المبادرة تهدف إلى التخفيف عن أهالي القرية وتقديم اللحوم بأسعار مخفضة تصل 60 جنيها بين لحوم المبادرة ومحلات المزارع، وبذلك يصل سعر الكيلو 190 جنيها بعد أن وصل الكيلو بـ250 جنيها، حيث يتم ذبح العجول في المجزر، وفقا للإجراءات المتبعة وضمانا لسلامة اللحوم ويجري ذبح عجلين في اليوم الواحد لتلبية متطلبات الأهالي.

توفير اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة

أكد منسق المبادرة أن السعر الخاص بالمبادرة عادل جدا، ويُساهم في توفير اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة عن السوق، مشيرا إلى أنه يجرى التنسيق بالقرية على نطاق أوسع مع كبار العائلات لتفعيل مبادرة «عجل الشراكة» لزيادة المعروض وتوفير اللحوم الطازجة بالمشاركة المجتمعية للمواطنين دون عناء مع زيادة الوعي بتلك المبادرة.